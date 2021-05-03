ارتفاع أسعار المنتجين 2.1% خلال شهر يناير 2021.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام لـأسعار المنتجينشهر يناير 2021 نحو 201.5 مسجلا ارتفاعا قدره 2.1% عن شهر ديسمبر 2020 وانخفاضا قدرة 0.8% عن شهر يناير 2020.

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لـ نشرة أسعار المنتجين، هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.7% وذلك لـ أرتفاع أسعار البترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.8%.

ووفقا للنشرة الاحصائية ارتفع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.5% وذلك لارتفاع اسعار كلا من المنتجات الغذائية بنسبة 0.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.6%، الخشب ومنتجاته بنسبة 11.7%، والاوراق والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.6%، والمطاط والبلاستك بنسبة 1.1%، ومنتجات تعدينية غير معدنية بنسبة 0.5%، والمعادن بنسبة 7.8%، ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 1.5%، الاجهزة الكهربائية بنسبة 1.4%، وسائل النقل بنسبة 1.2%، الاثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 0.1% .

وعن أسعار النقل والتخزين وفقا للنشرة الاحصائية، سجلت ارتفاع بنسبة 2.6% وذلك لـ أرتفاع أسعار كلا من النقل البري بنسبة 0.8%، والنقل المائي بنسبة 30.3%، والجوي 0.6%.



وعن أنشطة خدمات الغذاء والإقامة ارتفعت بنسبة 1.6% وذلك لارتفاع اسعار كلا من أنشطة الإقامة بنسبة 5.2%، وأنشطة خدمات الغذاء والمشروبات بنسبة 0.1%.

