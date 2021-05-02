الجبير يبحث مع مستشار وزير الخارجية الامريكية العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن

ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس وزراء المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد في الرياض، مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شولين، العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن تم - خلال اللقاء - استعراض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى سبل التعاون في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.