برئاسة محمد إدريس ديبي.. المجلس العسكري في تشاد يعين حكومة انتقالية

المجلس العسكري في تشاد يعين حكومة انتقالية

أعلن المجلس العسكري في تشاد، اليوم الأحد، تعيين حكومة انتقالية، بعد تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي.

كانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي ميثاقا ينص على أداء نجل الرئيس الراحل مهام رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.

وقرر المجلس الانتقالي تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان؛ بجانب فرض حظر تجوال ليلي.

كانت أحزاب المعارضة قد وصفت تحرك الجيش بأنه استيلاء على السلطة بالقوة، داعية لعدم الامتثال لإجراءاته.