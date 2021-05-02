قرار وزارى بتشكيل مجلس إدارة نادى الإدارة المحلية في بني سويف

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا وزاريا رقم 177 لسنة 2021 بتعين مجلس إدارة نادى الإدارة المحلية بمحافظة بنى سويف الغير عضو بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لمدة 4 سنوات على أن تنتهى مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس أو زوال سبب التعيين.

ويشمل القرار تعين أشرف حماد عبد المنعم رئيسا لمجلس الإدارة، ومجدى محمد عويس نائب لرئيس مجلس الإدارة، وعمرو محمود محمد محمود أمين الصندوق، وعمرو محمود محمد عبد الرحمن، ولمياء سعد محمد على، وعاشور فتحى عبد الرحمن، وليد صالح خليفة أعضاء، وأحمد وجدى مخلوف، ومحمد أحمد بشير أعضاء شبابة، وشيماء كرم أمين عضو نقابى.

وشهد نادى الإدارة المحلية، بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف تطويرا حيث، يعتبر النادى المتنفس الوحيد لكل العاملين بالإدارة المحلية، حيث تم رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادى.

وفى سياق متصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية ، لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غدا الإثنين.

جاء ذلك خلال متابعته لتقارير غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتي عرضها السكرتير العام اللواء جمال مسعود ، وتضمنت الإشارة إلى متابعة الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات، وذلك بالتعاون مع أجهزة وإدارات وأقسام مديرية الأمن لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية في الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش،مشددا باستمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.