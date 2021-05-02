11063 مواطن حصلوا على لقاح كورونا في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 11063 مواطنا منهم 3989 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و3455 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و3619 حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا.

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وأكدت المديرية فى بيان لها أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزى ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 3337 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.



وأوضحت المديرية أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.



من ناحية اخري تابع اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية منطقة الكورنيش ومناطق وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع أي تجمعات في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشار رئيس المدينة الى تكثيف الحملات على منطقة الحدائق وكورنيش النيل لرصد ومتابعة أي مخالفات بهذا الشأن ومنع أي تجمعات للمواطنين.



وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، خلال احتفالات أعياد شم النسيم وذلك حرصا على سلامه وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء،ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مناشدا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.



وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،استمرار شن الحملات المفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار فرض غرامة 50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.



ونوه المحافظ بأنه تم تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار الهجان إلى أن الحملات التى قام بها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم على مستوى المحافظة أسفرت حتى الآن عن ضبط 1585 شيشة وتحرير 1150 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 103 مقهى.



وناشد اللواء عبد الحميد الهجان المواطنين الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.