نائب رئيس جامعة طنطا: طفرة غير مسبوقة في النشر الدولى بـ 715 بحثا

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حققت قفزة نوعية كبرى في مجال النشر الدولى ، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة دولياً الى 715 بحثاً بنهاية شهر ابريل 2021، مقارنة بنشر 495 بحثا فى العام السابق.



أكد الدكتور كمال عكاشة، حرص إدارة جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على دعم البحث العلمي وتعزيز السياسات البحثية وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات الجامعة لتطوير البحث العلمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية عالميا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن ارتفاع الإنتاج البحثي السنوي يعد مؤشراً جيداً انعكس فى تعزيز مكانة الجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا لأول مرة في تصنيف Round University Ranking (RUR) الدولي ضمن 6 جامعات مصرية فقط ، محققة المركز 776 عالميًا والخامس محليًا، فضلًا عن الطفرات الكبيرة في برامج الدراسات العليا، وعدد الطلاب الملتحقين بها، والإصدارات العلمية في المجلات العلمية.