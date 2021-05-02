تفتكروا شمس هتعمل ايه.. نرمين الفقي تشوق الجمهور للحلقات الجديدة من النمر

نشرت الفنان نرمين الفقي صورة لها من احداث مسلسل النمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.



وظهرت نرمين الفقي في الصورة باطلالة انيقة وعلقت : "تفتكروا _شمس_هتعمل_ايه؟#بعد _ماعرفت_مين_النمر ".



وتشارك النجمة نرمين الفقي فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام بطولة كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، منصت “شاهد” و"Watch iT".