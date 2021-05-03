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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

15 مليون جنيه تكلفة ديكور الحارة الشعبية في مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

كشف مصدر مقرب من فريق عمل مسلسل ملوك الجدعنة أن القائم على ديكور المسلسل مهندس  مصري  وهو سامر قدورة.

تكلفة ديكور ملوك الجدعنة

ولكي تظهر الحارة الشعبية وتفاصيل الديكور المصري في لبنان تخطوا مليون دولار أي ما يعادل ١٥ مليون جنيه مصري.

تصدر مسلسل ملوك الجدعنة قوائم المشاهدة على تطبيق شاهد vip، وتربع اسم أبطاله عمرو سعد ومصطفى شعبان على قائمة تريند تويتر منذ بداية عرضه.

ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

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ملوك الجدعنة الحلقة 21.. شقيقة فاتن حرفوش تطردها من منزلها وتهددها

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مسلسل ملوك الجدعنة.. ياسمين رئيس تواجه فضيحتها وسط الحارة

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" . 

ملوك الجدعنة ديكور ملوك الجدعنة مصطفى شعبان عمرو سعد سريةوسفينة

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