عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا فشلت الهند في الانتصار على فيروس كورونا؟ .. أستاذ علم الأوبئة يجيب

صدى البلد

قال إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا يتحور باستمرار وهناك تحذير كبير من قبل الهند نتيجة التحور الذي حدث داخلها، موضحا أن ما حدث في الهند تم بسبب التجمعات الكثيرة بدون الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح “عنان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الهند تباطأت في تصنيع وإعطاء اللقاحات، وهذا سبب من أسباب انتشار السلالة المتحورة الجديدة، مضيفا أن التأخر في الحصول على اللقاح سيتسبب في حدوث العديد من التحورات.
 

txt

الصحة: سرعة انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة هي الأسرع بين المواطنين

txt

فيروس كورونا.. هل يتأهب العالم لموجة جديدة


وأشار إلى أن العلماء حذروا الهند خلال الفترة الماضية من التباطؤ في توزيع اللقاحات والذي سيتسبب في تحور الفيروس ولكن الحكومة لم تتخذ أي تدبيرات تجاه تلك التحذيرات.

وشدد على أهمية العزل المنزلي للحالات البسيطة والتواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن حتى لا يحدث أي تدهور للحالات، مثلما حدث ي الهند.

وأضاف أن النظام التكنولوجي التي قامت به الصين للسيطرة على فيروس كورونا كان السبب في قضاء الصين على الفيروس على عكس الهند التي تمتلك العديد من النظم الإلكترونية ولكنها فشلت في استخدامه مع أزمة كورونا.

 


 

الاوبئة فيروس كورونا الهند وزارة الصحة اخبار التوك شو سلالة الهند المتحورة

ترشيحاتنا

الطب الوقائي : تحور كورونا يعمل على تغير الخصائص الوبائية والمرضية للفيروس

الزمالك يطالب بالتحقيق مع جريشة بعد مباراة بيراميدز

السعودية.. قصف حوثي جديد يستهدف نجران

ظهور تفاصيل جديدة حول سلسلة آبل آيفون 13.. فيديو

تحويلات المرورية استكمالا لأعمال كوبرى المشاة بمحور الفردوس ..تعرف عليها

أكلات سحور رمضان .. فول بالزبادى وخيار بالجبنة وبطاطس بيوريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

يسبب الوفاة .. تحذير عاجل من رئيس الطب الوقائي للمواطنين

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

حضن وخناقة ووقت ضائع .. 4 مشاهد مثيرة في مباراة الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ