لماذا فشلت الهند في الانتصار على فيروس كورونا؟ .. أستاذ علم الأوبئة يجيب

قال إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا يتحور باستمرار وهناك تحذير كبير من قبل الهند نتيجة التحور الذي حدث داخلها، موضحا أن ما حدث في الهند تم بسبب التجمعات الكثيرة بدون الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وأوضح “عنان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الهند تباطأت في تصنيع وإعطاء اللقاحات، وهذا سبب من أسباب انتشار السلالة المتحورة الجديدة، مضيفا أن التأخر في الحصول على اللقاح سيتسبب في حدوث العديد من التحورات.





وأشار إلى أن العلماء حذروا الهند خلال الفترة الماضية من التباطؤ في توزيع اللقاحات والذي سيتسبب في تحور الفيروس ولكن الحكومة لم تتخذ أي تدبيرات تجاه تلك التحذيرات.



وشدد على أهمية العزل المنزلي للحالات البسيطة والتواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن حتى لا يحدث أي تدهور للحالات، مثلما حدث ي الهند.



وأضاف أن النظام التكنولوجي التي قامت به الصين للسيطرة على فيروس كورونا كان السبب في قضاء الصين على الفيروس على عكس الهند التي تمتلك العديد من النظم الإلكترونية ولكنها فشلت في استخدامه مع أزمة كورونا.







