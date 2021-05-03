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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ البحر الأحمر: تطعيم 30 ألف فرد من العاملين بالمنشآت السياحية

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي

قدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الشكر للقيادة السياسية علي إهتمامها بالمحافظة ومدينة الغردقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" تم تطعيم 30 ألف شخص في المحافظة ضد فيروس كورونا، للعاملين في مجال السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.

 

ونوه إلي أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قام بزيارة اليوم للمحافظة في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتطوير المحافظة.

 

وأكد أن مشروع جديد لتطوير الشواطئ يتم حاليا، كما سيتم رصف وتنظيم الشوارع، وتم البدء بعدد من الأحياء وتم عرض الخطة بالكامل على رئيس الوزراء والخطة تهدف لزيادة أعداد السائحين.

 

أشار محافظ البحر الأحمر إلي أنه سيعقد جلسة غدا مع السفير الروسي بالقاهرة، لترتيب وصول السياحة الروسية للغردقة، مشيرا إلى أن الشواطئ لم تغلق لكن يتم تطبيق غرامات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكل صرامة.
 

فيروس كورونا توجيهات الرئيس محافظ البحر الأحمر أحمد موسى عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

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