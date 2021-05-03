عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطب الوقائي: مراكز اللقاحات تشهد تكالب من قبل الأطباء للحصول على اللقاح

صدى البلد

قال الدكتورعلاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا يحدث بداخلته العديد من التحورات تشمل التحور في الخصائص الوبائية للفيروس و الخصائص المرضية، مضيفاً أن الخصائص الوبائية تتمثل في معدل الانتشار و طول مدة الحضانة، أما الخصائص المرضية مثل شدة الأعراض و مقاومة الجهاز المناعي.
 

ونوه "عيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة المحو، إلى أن تحور الفيروس الذي  حدث في الهند سبب تغير في الخصائص بشكل كبير و أصبح اكثر حدة و شراسة .
 

وأضاف رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، أننا نقوم بأعطاء اللقاح للاطفال لنححميهم من الإصابة  قبل حدوث المرض و حدوث العدوى و تكوين أجسام مضادة داخل الجسم و هذا هو دور الوقاء.

و أوضح ان كان يوجد شائعات كثيرة جداً على اللقاحات بسبب خوف الناس من أخذ اللقاح ومدى صحة اللقاح و ذلك كان في البداية، لكن الأن معظم الأطباء مقبلون على تلقي لقاح فيروس كورونا.
 

ولفت إلى أن كل اللقاحات التي يتم توفيرها بعد تخطي كل مراحل الدراسة المختلفة للقاح تكون أمنة و فعالة و نسب الفاعلية التي تم أعلانها للقاحات كلها متقاربة و لكن الأهم معرفة أن لا يوجد لقاح يحمي بنسبة 100% من الأصابة و لكن اللقاحات تحمي بنسبة كبيرة من الاعراض الخطيرة.

 

الطب الوقائي وزارة الصحة فيروس كورونا اخبار التوك شو لقاح كورونا

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. وكيل فولكس فاجن ينفي استيراد سيارات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر

تضامن البرلمان تناقش موازنة الحماية الاجتماعية بحضور القباج .. غدا

تذبذبات حادة.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

ترضعه حليبها.. شاهد كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته.. صور

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ