الطب الوقائي: مراكز اللقاحات تشهد تكالب من قبل الأطباء للحصول على اللقاح

قال الدكتورعلاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا يحدث بداخلته العديد من التحورات تشمل التحور في الخصائص الوبائية للفيروس و الخصائص المرضية، مضيفاً أن الخصائص الوبائية تتمثل في معدل الانتشار و طول مدة الحضانة، أما الخصائص المرضية مثل شدة الأعراض و مقاومة الجهاز المناعي.



ونوه "عيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة المحو، إلى أن تحور الفيروس الذي حدث في الهند سبب تغير في الخصائص بشكل كبير و أصبح اكثر حدة و شراسة .



وأضاف رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، أننا نقوم بأعطاء اللقاح للاطفال لنححميهم من الإصابة قبل حدوث المرض و حدوث العدوى و تكوين أجسام مضادة داخل الجسم و هذا هو دور الوقاء.

و أوضح ان كان يوجد شائعات كثيرة جداً على اللقاحات بسبب خوف الناس من أخذ اللقاح ومدى صحة اللقاح و ذلك كان في البداية، لكن الأن معظم الأطباء مقبلون على تلقي لقاح فيروس كورونا.



ولفت إلى أن كل اللقاحات التي يتم توفيرها بعد تخطي كل مراحل الدراسة المختلفة للقاح تكون أمنة و فعالة و نسب الفاعلية التي تم أعلانها للقاحات كلها متقاربة و لكن الأهم معرفة أن لا يوجد لقاح يحمي بنسبة 100% من الأصابة و لكن اللقاحات تحمي بنسبة كبيرة من الاعراض الخطيرة.



