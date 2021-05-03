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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5/3 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الابراج   ومتابعة الأبراج والفلك  واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم  الاثنين على الصعيد العاطفي والصحي إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 3 مايو اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

 

ما زال القمر في منزل العلاقات ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

برج الثور

القمر وبلوتو في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تعمل في صمت، وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

خبيرة أبراج لمواليد 2 مايو : لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب


 

برج الجوزاء


عليك بالحذر والدراسة المتأنية لتتفادى الوقوع في أي أخطاء.

برج السرطان

 

ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في انفعالاتك وابتعد عن التسرع في حركتك حفاظا على سلامتك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

برج الأسد


اقتران القمر مع بلوتو يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار، وتتخذ قرارات سليمة.

برج العذراء

 

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي داعم وتبدو اليوم أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب أو من تحب.

 

برج الميزان


تناغم القمر مع فينوس وعطارد يجعلك قادرا على التواصل والإقناع.
 

برج العقرب

 

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.
 

برج القوس


اقتران القمر وبلوتو في منزل الحظ يساعدك اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

برج الجدي


 حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

برج الدلو


 

اقتران القمر مع بلوتو في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

 

برج الحوت


الفلك ينصحك اليوم بالصبر وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

حظك اليوم توقعات الأبراج توقعات الأبراج الأثنين 3 مايو برج الحمل برج الثور

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