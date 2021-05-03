"أنت تعرفني؟".. سر جملة كان يرددها سيد مكاوي عند تعريف نفسه تكشف شخصيته

قالت السفيرة إيناس مكاوى ، إن سيد مكاوى كان دائما يشترى الكتب بالشراكة مع أصدقائه وهوصاحب فكرة أن يكون الكتاب منطوق فى الإذاعة، لافتة أنه كان دائما يقول:مش لازم أعرف أقرا علشان الناس تفهم المحتوى الذى يوجد فى الكتاب.

تابعت"إيناس مكاوى"، خلال لقائها فى برنامج "المواجهة "مع ريهام السهلى المذاع على فضائية extra news ،أن والدها عند حديثه ع أى إعلامى أو إذاعى أى شخصية ما يبدأ كلامه :أنا اسمى سيد مكاوى بشتغل ملحن أنت تعرفنى؟..، لافتة أنه كان متواضع جدا فى التعامل مع الناس.

أضافت "إيناس مكاوى"، أن سيد مكاوى كان يجلس على المسرح ساعتين وكانت القاعدة المريحة له أن يضع رجل على رجل لكنه لم يكن يفعل ذلك خشية أن يضع رجله فى وجه أحد، موضحة أنه كان شديد الأدب ولم تكن تعرف منشأ هذه التربية.

وأكدت"إيناس مكاوى"، أن شيخ الملحنين كان دائم السعى لنجاح الآخرين وحساس من ناحية المواقف لدرجة كبيرة، مضيفة أنها كانت الأقرب إليه وعندما تزداد فى العمر تشعر وكأنها ترث كل صفاته وتعى دائما: يارب استاهل أن أكون بنته.