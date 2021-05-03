جمهور مدحت صالح يغنى معه ابن مصر بالأوبرا.. وليلة فى حب فلسطين

ليلة فى حب فلسطين جاءت ضمن السهرات العربية والإسلامية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرحها الصغير وبالتعاون مع السفارات العاملة فى مصر، هذا بالإضافة إلى حفل اخر بالتزامن مع هذه الليلة للنجم الكبير مدحت صالح على مسرح النافورة .

قدم كورال عباد الشمس بقيادة المايسترو حسن احمد حسن مجموعة من الأغاني والاهازيج التراثية الفلسطينية التى تفاعل معها الحضور وعكست المشاعر الوطنية لابنائها كان منها طاحت الخيل، إني اخترتك، هز الرمح، شوارع القدس، يايمة، لم تزل، ظريف الطول، يويا، يا طير الطاير، ليا وليا، هدي يا بحر، علي الكوفية الى جانب عدد من اشهر اعمال الموسيقى العربية منها عاليادي، القلب يعشق كل جميل، رمضان جانا وزهرة المدائن.

وبالتزامن وعلى مسرح النافورة ظهر النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بكامل لياقته الفنية وتناغم صوته مع سحر المكان ليطرب الجمهور الذى التزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بباقة مختارة من أعماله التى تنتمى إلى زمن الفن الجميل.

كان أبرز ما تغنى به مدحت صالح خلال الحفل كوكب تانى ، المليونيرات، بحلم على قدى، قلب واحد، شبكوا ايديكوا الى جانب مختارات من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها اسمر يا اسمرانى وتلات سلامات، واختتم الحفل باغنية ابن مصر التى ردد معه الحضور كلماتها .