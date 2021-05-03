إصابة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بـ ڤيروس كورونا

أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

كتب أحمد إبراهيم : “ايجابي كورونا.. الحمد لله ربنا يحفظكم.. دعواتكم”.

وكان المنتج وليد منصور، قد حرص على الترتيب على طريقته الخاصة للإحتفال بعيدميلاد الفنان أحمد إبراهيم الذي يتم عامه ال38 اليوم، على طريقة ال Surprise Party فاجىء وليد منصور الموزع الموسيقي والفنان أحمد إبراهيم بتجهيز غرفة الإستديو الخاصة به بديكور حفل عيد الميلاد وجميع التجهيزات بعد تعطيل أحمد عن موعد حضوره للإستديو ليفاجأ بمجرد دخول غرفته بوليد منصور وأفراد شركته يحتفلون مع العاملين باستديو أحمد إبراهيم بعيد ميلاده.



كما حضر أيضا الملحن الموسيقي محمد يحيى ليشارك بالاحتفال وعلى طريقتها الخاصة حرصت الفنانة روبي على الاتصال بأحمد إبراهيم بالفيديو لتشاركه عيد ميلاده.