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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تسريحات راستا ودريد.. شاب يبدع في تصفيفات الشعر الأفريقية.. فيديو

صدى البلد

تصفيفات الراستا والدريد، كلمتين اشتهروا في الآونة الأخيرة بين محبي الفاشون وتصفيفات الشعر الجديدة والمختلفة، والتي انتشرت بشكل كبير داخل مصر، وهي تسريحات أفريقية الأصل، ورجع البعض أصولها الي عصر الفراعنة، حيث وجدوا نقوش جدارية من عصر الفراعنة بنفس تصفيفات الشعر.

 

ويوجد أنواع وأشكال كثيرة لتسريحة الراستا، منها الضفائر أو دريد لوك أي الشعر المبروم، ويمكن إضافة الشعر الصناعي أو الخيوط من أجل أن يكون الشعر أكثر كثافة، ويمكن أن يتم إضافة ألوان للشعر، كما يضاف للشعر خرز ملون وخيوط المكرمية والإكسسوارات.

 

وتحدث مصعب ايمن، أحد مصففى شعر الراستا والدريد لوك، الي عدسة "صدي البلد"، حول الفرق بين تصفيفة الراستا وتصفيفة الدريد لوك، وكيفية عملهم وتقسيمهم، بين كل من الرجال والسيدات، من داخل احدي المحلات التي يعمل بها بمحافظة الجيزة.

 

وقال مصعب ايمن أنه دخل في مجال تصفيف الشعر منذ 5 أعوام، وتخصص في تصفيفات الراستا والدريد بشكل أكبر، ويوجد فرق كبير بين كل من النوعين، فيحتاج الدريد لوك الي وقت أطول لإكمال تصفيف الشعر، بينما يحتاج الراستا لوك الي وقت أقل.

 

ويحتاج الدريد لوك الي ابر كروشيه، ونوع كريم معين، ثم يتم تدخيل الشعر داخل بعضه البعض بطريقة معينة، حتي يتم الانتهاء من كل الشعر، ويوجد من يزود بعض من الشعر الاصطناعي حتي يتم تكثيفه وتطويله أكثر من الشعر الحقيقي.

 

أما عن الراستا لوك، فيوجد شكلين مختلفين عن بعضهم البعض، النوع الأول هي الضفائر التي تعطي شكل الضفائر اللاصقة في فروة الرأس، ويتم تضفير الشعر بطريقة متشابكة ومعينة مع سحب خصلات الشعر حتي تعطي شكل الضائر اللاصقة.

 

أما عن النوع الثاني من الراستا لوك، فهي الضفائر الطويلة التي يدخل بداخلها خيط من النوع الصوف، فيتم قص الخيط حسب الطول المطلوب، وربطه في خصلات الشعر من الأعلى، ثم يتم تضفير كل خصلة مع الخيط علي حدي، وفي النهاية يتم حرق الخيط لإغلاقه بإحكام.

 

ويستخدم الأولاد في لوك الراستا اللون الأسود من الخيط، حتي يعطي نفس لون الشعر الحقيقي، اما عن السيدات فيستخدموا الوان عديدة في الخيوط، ويتم تدخلها في خصلات الشعر لتعطي منظر مختلف وجميل، ومن أكثر الألوان شهرة هي: النبيتي، والأخضر، والأحمر، والأزرق.

 

وعن تعليقات الناس السلبية تجاه مهنة مصعب وكونه مصفف شعر للرجال والسيدات، قال مصعب أن هذه المهنة مثل الحلاق وهو مقتنع بعمله وما يفعله، ويسعد عندما يصفف الشعر ويبتكر تسريحات مختلفة، وكان من أشهر الفنانين الذي صفف لهم لوك الراستا الفنان محمد علاء في احد الاعمال الدرامية.

 

الراستا الدريد تصفيفات الراستا والدريد تسريحات أفريقية عصر الفراعنة

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