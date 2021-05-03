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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الـ 20 من النمر.. محمد إمام يعلق على تصدره ترند الدول العربية

صدى البلد

علق الفنان محمد إمام، على تصدره ترند “ تويتر ” على معظم الدول العربية  بعد عرض الحلقة الـ 20 النمر  ، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وعلق محمد إمام قائلا: “ #الحمدلله  الحلقة ٢٠ ولعت الدنيا #النمر ”.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

محمد امام مسلسل النمر الفنان محمد امام

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