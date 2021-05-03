بعد تألقه أمام شيفيلد.. جاريث بيل: كنت بحاجة إلى المشاركة في مباريات متتالية

عبَّر النجم الويلزي جاريث بيل، نجم هجوم فريق توتنهام، عن سعادته الغامرة بعد تسجيله هاتريك في مباراة فريقه أمس أمام شيفيلد يونايتد.



وقال بيل، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عندما أكون سعيدًا ألعب بشكل جيد، أشعر بأنني في حالة جيدا حاليًا، كنت بحاجة فقط إلى المشاركة في المباريات باستمرار".



وأكد بيل -المعار لتوتنهام لمدة موسم قادمًا من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني- أن فريقه يسير بشكل جيد، قائلًا: "أعتقد أننا نسير بشكل جيد في الاتجاه الصحيح".



وقاد النجم الويلزي جاريث بيل فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق فوزا كبيرا على ضيفه شيفيلد يونايتد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد توتنهام، في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبذلك الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 56 نقطة ليرتقي للمركز الخامس مؤقتا، بينما واصل شيفيلد تذيله للدوري برصيد 17 نقطة، علما بأن الفريق قد هبط للدرجة الثانية منذ عدة جولات.

