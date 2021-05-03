عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه أمام شيفيلد.. جاريث بيل: كنت بحاجة إلى المشاركة في مباريات متتالية

صدى البلد

عبَّر النجم الويلزي جاريث بيل، نجم هجوم فريق توتنهام، عن سعادته الغامرة بعد تسجيله هاتريك في مباراة فريقه أمس أمام شيفيلد يونايتد.


وقال بيل، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عندما أكون سعيدًا ألعب بشكل جيد، أشعر بأنني في حالة جيدا حاليًا، كنت بحاجة فقط إلى المشاركة في المباريات باستمرار".


وأكد بيل -المعار لتوتنهام لمدة موسم قادمًا من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني- أن فريقه يسير بشكل جيد، قائلًا: "أعتقد أننا نسير بشكل جيد في الاتجاه الصحيح".


وقاد النجم الويلزي جاريث بيل فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق فوزا كبيرا على ضيفه شيفيلد يونايتد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد توتنهام، في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وبذلك الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 56 نقطة ليرتقي للمركز الخامس مؤقتا، بينما واصل شيفيلد تذيله للدوري برصيد 17 نقطة، علما بأن الفريق قد هبط للدرجة الثانية منذ عدة جولات.
 

شيفيلد توتنهام جاريث بيل

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. وكيل فولكس فاجن ينفي استيراد سيارات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر

تضامن البرلمان تناقش موازنة الحماية الاجتماعية بحضور القباج .. غدا

تذبذبات حادة.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

ترضعه حليبها.. شاهد كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته.. صور

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ