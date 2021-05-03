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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة  شريهان رسالة  إلى جمهورها ، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام  ”.

 

وكتبت شريهان " أحياناً كثيرة، كنت أُصَنِع بداخلي هدفاً كاذباً لأكسر به و خترق بعض الصعاب والتي في وقتها كان يراها كل من حولي انها مستحيل، وبعد اجتيازها كنت أعود مرة أخرى إلى هدفي الأصل والأساسي وأصر على تحقيقه رغم أن كل شئ حولي يقول إنه لا يمكن ومستحيل ولكني كنت أقول "لأ" لا يوجد مستحيل".

وأضافت شريهان: هذا إن أراد الإنسان.. بالأمل والإرادة والمثابرة.. مفيش مستحيل.

بين حين وحين أغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح والحب ".

 

ويذكر ان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادرا للفنانة شريهان، وهي تحكي عن الحادث الأليم الذي مرت به حتى تماثلها للشفاء. 
 

وقالت شريهان في أحد اللقاءات التليفزيونية المسجلة، إن الحادثة كانت بعربيتها قائلة: "أنا سمعت ٧٠٠ قصة عن الحادثة وهيجي اليوم اللي هحكي فيه أصل القصة، هي فعلا كانت صعبة جدا وبشعة العربية انقلبت أكثر من مرة وظهري انكسر والعمود الفقري والحوض انكسر وعصب رجلي الأيمن اتقطع العظم دخل في النخاع الشوكي".
 

وأضافت "الطبيب المعالج طلب مني اعمل عملية، وسافرت باريس ومضيت على إقرار للعملية ومكنش فيه أمل إني أقف، العملية خدت وقت ٩ ساعات وبعدها دخلت الإنعاش يومين، وقعدت ٦ شهور بالحزام، وتعبت جدا جدا علشان أقدر أقف بس ومكنش فيه أمل إن أنا أقف ومش قادرة احكي عن العذاب والألم اللي انا مريت بيه  كنت مربوطة بالسرير وجسمي كله خراطيم ومينفعش اتكلم، وكان أكبر قلم خدته  من الفن والفنانين الذين لم أجد دعم منهم معنوي ولو بكلمة".
 

وتابعت " كنت عندي إرادة من ربنا اني اخف فكنت بقف اقعد وبنزل السلم واطلعه قبل ما الدكتور يقولي، قعدت سنة كامله في السرير، وبعدها بسنه اتكسرت تاني ورجعت باريس تاني عملت عملية وقعت سنه كمان في السرير  وبعدها بـ ٣ سنين رجعت للجمهور ومكنتش قادرة أوصف كم حب الناس من جميع أنحاء العالم.


 

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