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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20.. أحمد عز يستعد للسفر إلى تركيا

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 20 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19.. أحمد عز وهند صبري يستعدان للمهمة الجديدة

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 18.. أحمد عز يستعد لاختراق شبكة تجنيد إرهابيين

ملخص احداث الحلقة العشرون لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت احداث الحلقة العشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بتكليف الضابط رفعت (هشام سليم) لدينا ابو زيد (هند صبري) بالسفر لحضور السيمينار، وإعداد تقرير مفصل حوله، وصرف النظر عن فتح خزينة نازلي. 
ويذهب سيف العربي (احمد عز) لمحترف تزوير جواز سفر ليسافر به الى تركيا، وتلتقي نازلي بوزير عربي عميل، وتعرض عليه نسبة 1 بالمائة من مبلغ الصندوق السيادي الخاص بدولته مقابل نقله مبلغ 140 مليار لبنك خاص بها، في الوقت الذي تسافر فيه دينا لحضور السيمينار. 
وتقوم مخابرات الدولة الاوروبية المعادية، بتعذيب عمار المقدسي (احمد صلاح حسني) حتى يعترف بمعلومات حول عمله مع المخابرات المصرية، ولكنه لا يدلي بأي معلومات، ويذهب الصحفي مينا (محمد جمعة) ويأخذ معلومات حول تامين لاب توب مدير الوكالة الإخبارية سهيلة (فيدرا) ويبلغ المخابرات ان اللاب توب محمي حماية قوية من الاختراق. 
ويقوم معد البرامج وائل بإبلاغ الضابط اكرم (نضال الشافعي) حول الاشخاص الذين تحولوا للغناء الفاحش مرة واحدة  داخل القناة، بينما يعلم سيف العربي بمرض والدته قبل سفره، ولكنه يسافر لمهمته مع المخابرات في الموعد المحدد له.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري الحلقة العشرون لمسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20

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