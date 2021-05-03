عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. تفاصيل أزمة ميريام فارس مع المصريين

ميريام فارس
ميريام فارس

يحل اليوم 3 مايو عيد ميلاد الفنانة ميريام فارس، والتي أثارت الجدل حولها بعد تصريحاتها المسيئة إلى مصر، نستعرض لكم القصة من خلال التقرير التالي:

 

شن رواد السوشيال ميديا حملة هجومية على الفنانة ميريام فارس، بعد ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية في شهر رمضان، وذلك بسبب استياء الجمهور المصري منها منذ تصريحها الأخير عن مصر.

ميريام فارس تصف حالتها عند سماعها أغنية إعلانها الجديد

شاهد.. ميريام فارس تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة

وكانت ميريام أثارت الجدل منذ عامين على هامش مهرجان موازين للإيقاعات الدولية في المغرب عام 2019 حيث قالت وقتها علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بالمهرجان، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".

وقام عدد كبير من النجوم بمهاجمة ميريام فارس.

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تامر أمين يعلن عودته للشاشة بعد أزمة الصعايدة ..الزمالك يطالب بالتحقيق مع جريشة.. أوامر ملكية جديدة في السعودية

إصابة وزير جزائري بفيروس كورونا

أخبار الفن| إصابة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بـ كورونا.. كيف خلد مسلسل الاختيار 2 اسم الشهيد أحمد الرفاعي

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

رئيس قوى عاملة البرلمان: مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون العاملين بالخارج قريبا.. فيديو

أسوان في المقدمة.. التخطيط تكشف عن نصيب كل محافظة في الصعيد من استثمارات حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ