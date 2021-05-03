في عيد ميلادها.. تفاصيل أزمة ميريام فارس مع المصريين

يحل اليوم 3 مايو عيد ميلاد الفنانة ميريام فارس، والتي أثارت الجدل حولها بعد تصريحاتها المسيئة إلى مصر، نستعرض لكم القصة من خلال التقرير التالي:

شن رواد السوشيال ميديا حملة هجومية على الفنانة ميريام فارس، بعد ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية في شهر رمضان، وذلك بسبب استياء الجمهور المصري منها منذ تصريحها الأخير عن مصر.

وكانت ميريام أثارت الجدل منذ عامين على هامش مهرجان موازين للإيقاعات الدولية في المغرب عام 2019 حيث قالت وقتها علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بالمهرجان، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".

وقام عدد كبير من النجوم بمهاجمة ميريام فارس.