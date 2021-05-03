السلالة الهندية لكورونا تتسلل إلى بلد عربي جديد

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، عن رصد أول حالتي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وحسب وسائل إعلام مغربية، تعود هذه الحالتين لشقيقين في مدينة الدارالبيضاء، ومن المحتمل أن يكون لهما مخالطين قد أصيبوا بالعدوى ولم تظهر عليهم الأعراض بعد.

وأشار مهتمون بالحالتين، إلى أن حالتهما الصحية مستقرة، في وقت ينتظر فيه إصدار بلاغ من وزارة الصحة لتوضيح حيثيات هذه المستجدات والبروتوكول الذي يجرى اتباعه في إطار التصدي لتسجيل حالات أخرى مصابة بالعودى نفسها.

وجاء دخول هذا الفيروس المتحور الهندي بالرغم من تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى الكثير من بلدان العالم.

يذكر ان الأردن والعراق سجلا في وقت سابق حالات إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا.