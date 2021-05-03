الصحة الكويتية تكشف حقيقة تقدم طلب بإلغاء حظر التجول

أكدت مصادر طبية في وزارة الصحة الكويتية إلى صحيفة القبس، على عدم وصول السلالة المتحورة الهندية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى الكويت.

فيما قالت هذه المصادر إنه لم يتم رفع أي توصيات إلى مجلس الوزراء الكويتي بشأن تمديد حظر التجول أو إلغائه حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة الكويتية لم تتلق أي أخطار بخصوص وصول دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا.

وتوقعت مصادر إلى الصحيفة بدء منح الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا لمن تلقوا الجرعة الأولى خلال أيام.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» بالكويت د. خالد الجارالله، أن الحظر الكلي مستبعد والجزئي إلى انفراجة وفق الحالة الوبائية.

وأشار إلى انخفاض طفيف في إيجابية مسحات الترصد الوبائي، والعدوي أعلى بمناطق السكن الاستثماري، لافتا إلى إستقرار الإشغال السريري والحرجة، منها 65% رعاية للوافدين.