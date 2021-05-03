ضبط مواطنين بدون كمامات وغلق مقاهى فى حملة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة التموين في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتحقيق الانضباط ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



واستهدفت الحملة مناطق ارمنت الوابورات وأرمنت الحيط ونجع دنقل والمراعزة الشرقية، وأسفرت عن تحرير ٢ محضر غلق إداري لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم ضبط ٩ شيشة بمقهى بمدينة أرمنت و ٧ شيشة بمقهى بنجع دنقل وتم غلقهم وتشميعهم.

كما تم ضبط ٣١ مواطن بدون كمامة بعضهم تم ضبطه داخل المقاهى بأرمنت الحيط وطلب جميعهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر تموين وهى عبارة عن ه محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحضرين لعدم الإعلان .



وأكد عاشور أن الحملات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مستمرة على مدار الساعة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

شارك فى الحملة على عثمان نائب رئيس المركز وحجاج جاد الرب مدير إدارة المتابعة بالمركز وخالد حسين مدير إدارة المرفق بالمركز وسيد ضاحي رئيس قرية الرياينة ويوسف نصير رئيس قرية الرزيقات ومحيي احمد رئيس قرية المحاميد وعبد الناصر حمايد مدير الإشغالات ومحمد سيد مسئول الإشغالات وبصري حسن وعلى قنديل مسئولي المتابعة.