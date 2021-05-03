سوريا: المحكمة الدستورية تعلن اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، قبول 3 طلبات للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السورية ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، إن المحكمة قررت إعلانها الأولي لقبول ترشيح كل من :عبدالله عبدالله، وبشار الأسد، ومحمود مرعي، ورفض باقي طلبات الترشح لعدم استيفائها الشروط الدستورية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشار اللحام إلى أن ذلك القرار ليس نهائيًا، مضيفًا: "يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح غد الثلاثاء".