القوى العاملة: تعيين 513 شاباً منهم 18 من ذوي الهمم بالسويس

وزير القوي العاملة :

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 513 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 18 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1025 باحثا عن عمل، منهم 36 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير إلي أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 99 شكوى فردية، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وتحويل 27 منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوتان ، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 48 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلي أن المديرية قامت باستخراج 520 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 205 منشأة ، وتم تحرير 39 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 16 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوات توعية للعمال، والتفتيش على 7 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية.