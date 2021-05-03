فى 24 ساعة .. سحب 6156 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من سحب ٦١٥٦ رخصة خلال 24 ساعة،لعدم تركيب الملصق الإلكترونى وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضى.

وكانت وزارة الداخلية، ناشدت المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني،وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

كما انتهت المدة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن تركيب السيارات للملصق المرورى الإلكترونى يوم 30 مارس الماضى، وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأي عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق الكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.