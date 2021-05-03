تعاون بحريني روسي فى مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية.. تفاصيل

وقعت مملكة البحرين، ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وجمهورية روسيا الاتحادية، ممثلة في وكالة الفضاء الاتحادية الروسية ، اليوم الاثنين ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.



وأكد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا”،أن هذه المذكرة تعتبر فرصة عظيمة لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الإستراتيجية،مشيرا إلى أن وكالة الفضاء الاتحادية الروسية تعتبر من أعرق وكالات الفضاء على مستوى العالم.



وأوضح أن المذكرة تهدف إلى توفير إطار للأنشطة التعاونية ومراجعة المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا الكيانين من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير البحوث، وتبادل المعلومات والخبرات، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من الفرص التعاونية.



من جانبه، أوضح المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية الدكتور ديميتري روقوزين، أن هذه المذكرة تمهد الطريق لبناء التعاون في الأنشطة الفضائية بين البلدين، وأن التوقيع يؤكد استعداد البحرين وروسيا الاتحادية ورغبتهما في تطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال بما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين.