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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صائد البطولات.. من هو البرتغالى ماريو بالما مدرب سلة الأهلي الجديد؟

صدى البلد

يصل القاهرة اليوم المدرب البرتغالي ماريو بالما مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة السابق لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي خلفاً للكابتن أشرف توفيق.


وكان توفيق قد تقدم باستقالته إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وذلك بعد خسارة نهائي كأس مصر أمام الاتحاد الأسبوع الماضي.

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ويعتبر بالما من العلامات المضيئة في تاريخ كرة السلة الإفريقية حيث بدأ البرتغالي مسيرته التدريبية عام 1980 بتدريب المنتخب الأنجولي في أول ظهور للغزلان السوداء بالبطولة الإفريقية ونجح بالما في الحصول على المركز السابع وقتها.


انتقل بالما بعدها إلى تدريب فريق بنفيكا البرتغالي وقيادته نحو عصر التوهج حيث نجح معهم في الحصول على خمسة ألقاب للدوري المحلي وكأس البرتغال بالإضافة إلى الوصول إلى المجموعة النهائية لأبطال أوروبا في موسم 94.

عاد البرتغالي بعدها إلي القارة السمراء وإلي انجولا مجدداً ليسطر معهم عصر النهضة الأنجولية في كرة السلة بالفوز بأربعة ألقاب لكأس إفريقيا نسخ 1999 , 2001 , 2003 و 2005 .


وفي أنجولا أيضا اتجه البرتغالي إلي تدريب الفرق ليمسك بزمام فريق أول أغسطس الأنجولي ويحقق معهم 15 لقباً بواقع كأس أنجولا 4 مرات و الدوري الأنجولي 6 مرات والسوبر 5 مرات.


ومن ثم انتقل بالما إلي قارة آسيا هذه المرة لقيادة المنتخب الأردني إلي برونزية كأس آسيا وبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولي في تاريخ مدينة النور.


واستكمالا لمغامراته في ادغال أنجولا عاد بالما مرة أخري إلي فرق أول  أغسطس ويحقق معها كأس أنجولا وكأس السوبر المحلي وكأس إفريقيا , ليكون بذلك إجمالي مجموع بطولاته في أنجولا 22 بطولة.


انتقل بالما بعد ذلك إلي شمال القارة السمراء بالتحديد إلي تونس وقيادته للإفريقي التونسي وتحقيق لقب الدوري المحلي , ليتم اختياره من قبل الاتحاد التونسي لتولي الإدراة الفنية للمنتخب التونسي والذي نجح معهم في تحقيق لقبهم الثاني بكأس إفريقيا عام 2017.


وتأهل بالما رفقة نسور قرطاج إلى كأس العالم 2019 ويستمر بتقديم آداء جيد حتي فشل في التأهل إلي أولمبياد طوكيو 2021 ليقال من تدريب المنتخب التونسي وقتها.

الأهلى الخطيب سلة الأهلي النادي الأهلي أشرف توفيق محمود الخطيب

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