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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "أبو مازن" مرسوماَ رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية اعتباراً من اليوم الاثنين، ولمدة 30 يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي وباء فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في فلسطين 326479 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 3540 حالة.

فيما بلغ عدد من تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة 258,065، بينهم 186,040 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس اخبار العالم حالة الطوارئ فيروس كورونا

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