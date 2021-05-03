السعودية تسجل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما تم رصد تعافي 1038 حالة، ووفاة 13 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب إحصاءات الصحة السعودية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة 420.301 حالة، من بينها 9607 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في السعودية 403.702 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6992 حالة وفاة، وفقا للوزارة.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن المملكة اقتربت من تقديم 9.5 مليون لقاح مضاد لكورونا للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل 200 ألف شخص يوميا للحصول على مواعيد تلقي اللقاح.

وأوضح أن "ما حدث من تطور في القطاع الصحي في السنوات الخمس الماضية ساهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفاعلية عالية".

وأضاف أن تطبيق "صحة" أتاح سهولة الحصول على الخدمات الصحية عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات.