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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كتير ميعرفوهاش .. إليك فوائد التوت الأبيض

كتير ما يعرفوهاش
كتير ما يعرفوهاش .. إليك فوائد التوت الأبيض

من الأشياء التى لا يعرفها عدد كبير منا هى فوائد التوت الأبيض فمعظم تصريحات الأطباء والأبحاث العلمية تتحدث عن فوائد أنواع التوت الأخرى.

 

وأجريت بعض الأبحاث عن فوائد التوت الأبيض وتوصلت لـ 3 مزايا مهمة جدا لكل إنسان.
نعرض لكم أهم فوائد التوت الأبيض الصحية وفقا لما ذكره موقع “ healthline ” 

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إبطاء نمو الخلايا السرطانية

من أهم فوائد التوت الأبيض الصحية هى قدرته على حماية أجسمانا من السطران فهو غني بمضادات الأكسدة المختلفة، بما في ذلك الفلافونويد والقلويدات والأحماض الفينولية.

 

وفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، فإن مركبات معينة معزولة من التوت الأبيض قللت من نمو خلايا سرطان الثدي لدى الفئران.

 

وبالمثل، أظهرت دراسة أنبوبة اختبار أخرى أن مستخلص لحاء جذر التوت الأبيض منع انقسام وانتشار خلايا سرطان القولون والمستقيم، وكذلك تسبب في موت الخلايا السرطانية.

 

علاوة على ذلك، وجدت دراسات أخرى في أنبوب الاختبار أن مستخلص التوت الأبيض قد يكون فعالًا ضد سرطان القولون وعنق الرحم ، ومع ذلك ضع في اعتبارك أن هذه الدراسات ركزت على تأثيرات كمية مركزة من مستخلص التوت مباشرة على الخلايا السرطانية في أنابيب الاختبار ، وكذلك المركبات المعزولة المشتقة من التوت.

 

لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية تأثير التوت على نمو الخلايا السرطانية لدى البشر عند استخدامه كمكمل غذائي أو عند استهلاكه بكميات مستهلكة عادةً.

 

يقلل مستويات الكوليسترول


تشير بعض الأبحاث إلى أن التوت الأبيض يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، قلل شاي أوراق التوت الأبيض من الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) في الفئران.

أظهرت دراسة حيوانية أخرى أن إعطاء مستخلص التوت للفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكوليسترول يقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. 

ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات إضافية لتقييم كيفية تأثير التوت الأبيض على مستويات الكوليسترول لدى البشر.

التحكم في نسبة السكر في الدم


وجدت العديد من الدراسات أن التوت الأبيض ومكوناته قد تساعد في تحسين إدارة نسبة السكر في الدم.

وجدت دراسة واحدة صغيرة أجريت على 24 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 أن تناول 1000 مجم من مستخلص أوراق التوت 3 مرات يوميًا لمدة 3 أشهر قلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

تنبيه

وبالرغم من فوائد التوت الأبيض العديدة يجب عدم الإكثار منه حتى لا يتعرض الجسم لأى أضرار.

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