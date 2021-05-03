هوية المحافظة.. محافظ الفيوم يتفقد مشروع تطوير منطقة السواقي.. فيديو

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بمشروع تطوير منطقة السواقي.

وقال محافظ الفيوم خلال حديثه مع الصحفيين ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتنفيذ مشروع تطوير منطقة السواقى، كونها واجهة تاريخية وحضارية للمحافظة، مشيراً إلى أنه تم البدء فى الأعمال الانشائية ونقل ورفع خطوط المياه والمرافق العامة بالمنطقة.

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

وكشف محافظ الفيوم أن مشروع تطوير ميدان السواقي يشمل إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة المحيطة بالمشروع، وإنشاء أعمال هندسية على بحر يوسف، فضلاً عن المطاعم والكافتيريات، والمناطق المجانية المفتوحة للزوار، حتى تكون المنطقة متنفساً لجميع أهالي المحافظة، مؤكداً أن المحافظة لن تتحمل أى تكلفة مالية في أعمال تطوير ميدان السواقي، لافتاً إلى طرح المشروع بنظام حق الانتفاع للحفاظ على أصول الدولة.

وتابع المحافظ، أنه سيتم رفع كفاءة السواقي وإعادتها إلى موقعها بعد انتهاء أعمال التطوير، وسيتم تزويد الحديقة المقابلة لقصر الثقافة بعدد من البازارات لعرض الحرف اليدوية التي تتميز بها المحافظة.

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