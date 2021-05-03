رئيس المنصورة الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة

قام اليوم المهندس محمد رجب ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، ومعاونيه ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز ، بجولة تفقدية بمدينة " المنصورة الجديدة ".



و تفقد رئيس الجهاز " خلال جولته، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها (جامعة المنصورة الجديدة – مشروعات الإسكان المختلفة “الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلى – سكن مصر – JANNA – الفيلات).



كما تفقد المسئولين أيضا ، مشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتى تشمل (المركز الطبى – المدارس – الأسواق التجارية ) ، ومشروعات تنفيذالمرافق والطرق بالمدينة، وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام لجميع المشروعات بالمدينة.



وشدد رئيس الجهاز ، على الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للإنتهاء من المشروعات، وطبقا لتوجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بمواقع العمل .



وأضاف المهندس محمد رجب، على أن جميع العاملين بالجهاز يعملون على مدار اليوم وفى الأجازات للإنتهاءمن تنفيذ جميع المشروعات بالمدينة فى المواعيد المحددة،مع مراعاة الجودة في التنفيذ وأعمال التشطيبات.

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