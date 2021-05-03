اندلاع حريق فى كميات قمح وتبن على مساحة فدان فى قريتين بقنا

شب حريق فى كميات قمح مشونة على مساحة ١٦ قيراط أرض، و كميات تبن على مساحة ٨ قراريط بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد باندلاع حريقين فى كميات قمح وتبن مشونة على مساحة فدان أرض بقرية أولاد عمرو.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة بسيارات إطفاء للتعامل مع الحريقين.

و تمكنت قوة بقيادة العقيد حسين صلاح، وكيل مطافيء قنا، من السيطرة على الحريقين، قبل امتدادهم للمساحات المجاورة.

تبين أن الحريق الأول، لحق بكميات قمح مشونة بأرض الشناهرة على مساحة 16قيراط، و حريق آخر بأرض مجاورة مشون بها مساحة 8 قيراط تبن، دون أى خسائر بالأرواح.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.