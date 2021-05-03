عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق فى كميات قمح وتبن على مساحة فدان فى قريتين بقنا

إطفاء حريق
إطفاء حريق

شب حريق فى كميات قمح مشونة على مساحة ١٦ قيراط أرض، و كميات تبن على مساحة ٨ قراريط بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد باندلاع حريقين فى كميات قمح  وتبن مشونة على مساحة فدان أرض بقرية أولاد عمرو.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة بسيارات إطفاء للتعامل مع الحريقين.

 

محافظ قنا: خلو الحدائق والمتنزهات من الرواد بشم النسيم يعكس وعي المواطنين

كورنيش ومتنزهات قنا تغلق أبوابها فى وجه المواطنين خلال شم النسيم

 

و تمكنت قوة بقيادة العقيد حسين صلاح، وكيل مطافيء قنا، من السيطرة على الحريقين، قبل امتدادهم للمساحات المجاورة.

 

تبين أن الحريق الأول، لحق بكميات قمح مشونة بأرض الشناهرة على مساحة 16قيراط، و حريق آخر بأرض مجاورة مشون بها مساحة 8 قيراط تبن، دون أى خسائر بالأرواح.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق فى كميات قمح مشونة مساحة ١٦ قيراط أرض و كميات تبن على مساحة ٨ قراريط قرية أولاد عمرو مركز قنا اخبار الحوادث قنا الشناهرة

موضوعات متعلقة

كورنيش ومتنزهات قنا تغلق أبوابها فى وجه المواطنين خلال شم النسيم

نائب محافظ قنا يجرى جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات

ترشيحاتنا

سفير روسيا بالقاهرة: أتوقع عودة الطيران الروسي خلال شهرين من الآن

سفير روسيا : مصر حليف دائم لنا والسيسي صنع تنمية حقيقية

كتير ميعرفوهاش .. إليك فوائد التوت الأبيض

وزيرة خارجية السودان لـ رئيس الكونغو: الملء الثاني لـ سد النهضة يهدد الملايين

شيخ الأزهر : الجميع صمت أمام تفشي ظاهرة التعصب الديني سواء في التعليم أو الدعوة والإرشاد

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

بسبب كورونا.. وزارة الصحة تتوعد الأطباء بتجميد الزمالة والحرمان من الامتحان.. مستند

إصابة سيدة وطفلتها في حريقين بالإسكندرية

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

خاص بالأسماء .. نكشف هُوية حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ