غلق الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ وخلو الشواطئ من مرتاديها ..شاهد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال جولة تفقدية، اليوم الإثنين، غلق الحدائق والمتنزهات تنفيذاً لتعليمات الدولة ومجلس الوزراء الصادرة الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلي أفرع نهر النيل بـ دسوق، فوه، مطوبس أو بحدائق إدفينا وشواطئ مصيف بلطيم، ومراقبة المراسي النيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.



رافقه خلال الجولة التفقدية اللواء شعبان مبارك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وفي نفس السياق، قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات مكبرة للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالغلق التام ومنع التجمعات بكافة الحدائق العامة والمتنزهات، منعاً للاختلاط والتزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تنفيذ الغلق الكامل لكورنيش النيل بنطاق المركز والمدينة، والحدائق العامة، والمجانية، والرسمية، وجميع مراكز الشباب، والملاعب والمنتزهات العامة، وجميع أنواع الرحلات الخليلية بنهر النيل، ومنع التجمعات، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، والمرور والمسطحات المائية والإنقاذ النهري، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الحملات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ورجال الشرطة، المرور على الحدائق العامة والمتنزهات، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات، والغلق التام، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، ووضع لافتات على أبواب الحدائق، للإعلان عن غلقها، تنفيذا لتعليمات الدولة، ومجلس الوزراء.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياقٍ متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار غلق جميع الشواطئ الستة بمصيف بلطيم أمام الزائرين لمنع التجمعات ونزول الشواطئ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكلف محافظ كفر الشيخ، العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة منع التواجد بشواطئ المصيف، بالتنسيق مع نقطة شرطة المصيف، موجهاً عبد القوي، بتنظيم حملات للمرور على شواطئ الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، بالاشتراك مع أفراد الأمن الإداري الخاص بتأمين الشواطئ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه غير مسموح بالتواجد في الأماكن العامة والمتنزهات في أعياد شم النسيم، مناشداً جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لتوصيات وزارة الصحة والسكان، وقرارات مجلس الوزراء.

FB_IMG_1620050816867

FB_IMG_1620050820397

FB_IMG_1620050826977

FB_IMG_1620050813209

FB_IMG_1620050805709