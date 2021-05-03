الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن ضد كورونا يوميا فى مركز أرض المعارض وإفتتاحه في هذا الموعد

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إن افتتاح مركز التطعيم ضد كورونا في أرض المعارض سيتم خلال يومين.

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح إن مركز تطعيم المواطنين بأرض المعارض يستهدف تلقيح 10 آلاف مواطن ضد كورونا في اليوم

وتابع عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" القيادة السياسية وجهت بالإسراع في تطعيم المواطنين، لافتا إلي أن عدد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا بلغت 360.

وأشار إلي أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توافر كميات مختلفة من لقاحات "أسترازينيكا" أو "سينوفارم" أو "سينوفاك" المضادة لفيروس كورونا معلنًا بدء تصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا، ومع بداية هذا الأسبوع تم تسريع الوتيرة، مشيرًا إلى أن التطعيم يصل بكميات كبيرة الفترة المقبلة.

وحذر المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان، بسبب العزومات، وشراء مستلزمات العيد، مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة .