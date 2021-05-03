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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية جديدة تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا الهندية

المغرب يسجل حالتي
المغرب يسجل حالتي إصابة بسلالة كورونا الهندية

أعلنت وزارة الصحة في المغرب تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد في مدينة الدار البيضاء.

 

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية أن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

 

وبحسب صحيفة "هسبريس" المحلية، سجلت الحالة الأولى لدى شخص وافد، الثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب.

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وأوضحت الوزارة أنه "تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة".

 

كان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري أعلن أن بلاده سجلت 3 إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا المستجد "لأشخاص لم يسافروا".

 

وقال الوزير الأردني في تصريحات تلفزيونية إنه "تم تسجيل 3 إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا في الأردن لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد"، موضحا  أن المصابين بالسلالة الهندية بحالة صحية جيدة.

 

وسبق أن أعلنت السلطات في العراق عن اشتباهها برصد إصابات بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

 

وقررت السلطات العراقية، وضع 21 شخصا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالسلالة الهندية من كورونا، وهم من أقارب حالة مشتبه بها عادت من الهند مؤخرا.

 

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة "كوفيد-19" المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رصدت في 17 دولة على الأقل.

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