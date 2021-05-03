ملوك الجدعنة .. شاهد أحدث ظهور لـ وائل رياض مع متعب وبركات

شارك وائل رياض لاعب النادي الأهلي السابق ، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع عماد متعب ومحمد بركات .

وعلق وائل رياض ، على الصورة قائلا: "ملوك الجدعنة ".

يذكر أن مجموعة أندية وادي دجلة، كرمت الكابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبي، وذلك بعد حصول منتخب مصر على بطولة إفريقيا تحت ٢٣ سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو 2021.

وانضم وائل رياض لصفوف الأهلى فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.

وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب التى استضافتها الأرجنتين فى 2001، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.