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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب الحكومة بسرعة تعيين الـ 36 ألف معلم

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب كريم السادات عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لحل أزمة الـ 36 ألف معلم خاصة أن هناك عجزاً صارخاً فى المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعى.

وأشاد النائب بتدخل الحكومة لحل هذه الأزمة التى استمرت لعدة سنوات وتحسين أحوال هؤلاء المعلمين الذين تحملوا كثيرا وأدوا عملهم رغم عدم تعيينهم.

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وأوضح أنه بعد أن أعلن سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، التى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة  والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.

وقال السادات إنه يجب على الحكومة الانتهاء من تثبيت المعلمين وتوزيعهم بصورة صحيحة على المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد حتى لا يكون هناك عجز فى بعض التخصصات بمدارس وتكدس بمدارس أخرى وذلك لمصلحة الطلاب.

التعليم وزارة التربية والتعليم التعليم قبل الجامعى رئيس الإدارة المركزية الطلاب مدارس

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