شاهد| أغرب عادات المصريين في شم النسيم .. ردود مضحكة

يعتبر شم النسيم ، عيد فرعوني مصري منذ قديم الأزل، ويحتفل به الأقباط المصريين بعد عيد القيامة المجيد مباشرهً حيث يعتبر مرتبط بيه أرتباطاً وثيقاً ، ويشتهر شم النسيم بالسمك المملح والخضروات والترمس والتسالي والخروج إلى الحدائق والمتنزهات وشراء الورود.



ورصدت عدسة موقع "صدى البلد" آراء الجماهير عن العادات والتقاليد الغريبة التي يقوم بها المصريين في هذا اليوم…

حيث قال أحمد محمد، إن المصريين دائماً ياكلون الفسيخ والرنجة ويخرجون إلى المنتزهات وياكلون الخضرة ويزرون المقابر .



من جانبه ، لفت خالد عاصي ، إلى أن أكل الفسيخ والرنجة تعتبر من العادات السيئة التي يفعلها المصريين ، حيث أنه مملوءة بالأمراض غير المعروفة.



وأكدت سامية خضر، أن الفسيخ والرنجة طعمهم سئ ، ومن العادات التي يجب أن يبتعد عنها المصريين.



وأشار عطوه فؤاد، إلى أن المسلمين دائما ما يحتفلون بشم النسيم ، ولكن هذا العام يختلف بسبب شهر رمضان، ولكن من الصعب أن يأكلون الفسيخ والرنجة.



وأوضح حسني علي ، أن شم النسيم عيد قومي يحتفل به الجميع منذ أيام الفراعنة وياكلون الفسيخ والرنجة والمملحه بالمنازل.