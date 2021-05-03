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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوفيد 25 الحلقة 6.. المصابون بالفيروس يهاجمون يوسف الشريف

صدى البلد

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "كوفيد 25"،  بخروج المصابين بالفيروس من غرف العزل بالمستشفى، لكن يوسف الشريف ومن معه حاولوا منعهم من الخروج وبعدها يكتشف أن علاج ابنته في أحد الغرف التي بها المصابين، فيقرر أن يذهب ويحضر العلاج ليهاجمه المصابون، لكنه ينجو منهم.


مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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قنوات العرض  قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.
قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا
 

يوسف الشريف ميرنا نور الدين احمد صلاح حسني إسلام جمال مستشفي ايتن عامر

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