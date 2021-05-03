بعد نجاح عملية أنفها.. أجمل إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي عقب نشرها آخر صورة لها بعد تماثلها للشفاء من العملية الجراحية التي خضعت لها خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية .



وتتميز الفنانة حورية فرغلي، بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .



وتتميز الفنانة حورية فرغلي ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.



لذا ننشر لكم مجموعة من الصورالفنانة حورية فرغلي.

وظهرت الفنانة حورية فرغلي وهي، في مطار القاهرة قادمة من أمريكا بعد نجاح جراحتها الأخيرة في أنفها وعلقت: "مطار القاهرة مصر".



وكانت حورية خضعت لمجموعة من العمليات الجراحية فى أنفها، بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، بعد تعرضها للإصابة فيها.



وأجرت حورية فرغلي عملية جراحية ثالثة يوم 24 مارس الماضي، كما أجرت قبلها عمليتين ، كانت العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، فى الأول من مارس ، بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح وكانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعها في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحته.



واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية، كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة الى تفاؤلها بعودتها إلى شكلها الطبيعى مرة أخرى بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.



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