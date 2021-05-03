بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

نشرت فضائية القرآن الكريم، والسنة النبوية، بثًا مباشرًا لـ صلاة العشاء وصلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي، في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظم للعام الحالي.

وقررت السلطات السعودية إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، إنه تقرر إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها لتكون في مدة أقصاها 30 دقيقة.

وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية، أنه يجب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في تلك البلدان، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا.