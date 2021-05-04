كاليفورنيا تجهز شواطئها لاستقبال أشهر معرض للسيارات.. صور

أعلن منظمو المعرض المفتوح مونتيري للسيارات في مقاطعة مونتيري بكاليفورنيا ، إطلاقه رسميًا في 6 أغسطس ، وعودته من جديد بعد الغائه للمرة الأولى فى تاريخه العام الماضى 2020 بسبب انتشار الوباء العالمى فيروس كورونا .

ويقول منظمو المعرض المفتوح مونتيري للسيارات إنه سيتم عرض أكثر من 175 سيارة ، بما في ذلك السيارات الفاخرة وسيارات العضلات والقضبان الساخنة والسيارات الرياضية.

و سيحتفل معرض مونتيري للسيارات بالذكرى الخمسين لمفهوم Lamborghini countach LP500، وتم تخصيص جزء كامل من العرض ل countach ، سلف لامبورغيني افنتادور sومتغيراتها العديدة التي ظهرت على مدار 16 عامًا من الإنتاج.

كما أنه من من المقرر عقد العديد من المزادات الكبرى داخل معرض مونتيري ، مثل تلك الخاصة بمتحف السيارات التاريخية ، بالإضافة إلى التجمع السنوي لنادي مالكي فيراري كل هذا يقود إلى الحدث النهائي ، Pebble Beach Concours d Elegance 15أغسطس .

ويقول المنظمون أنه يجب على الزوار الالتزام بقوانين الصحة في الولاية والمقاطعة ، و ارتداء القناع ، لم يتم تقديم قيود محددة ، مثل تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالحضور.

والجدير بالذكر أنه بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا العالمى ، يستمر تأجيل معرض نيويورك ولوس أنجلوس وديترويت الدوليين حتى عام 2022 .