بعد مشاهدة أهرامات الجيزة.. مُدون روسي شهير يدعو متابعيه لزيارة مصر

زار المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف Gusein Gasanov، المتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة، حيث يتمتع المدون بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، ويتابع صفحته الخاصة على موقع إنستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام Gusein Gasanov بجولة بحديقة المتحف وقاعاته المختلفة الذي انبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون و قناعه الذهبي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه السيد أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول و البانوراما.

وحرص Gusein Gasanov على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول التي قام بمشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داعيا جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة.

وأعرب عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية و ما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

