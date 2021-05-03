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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يجتمعون لذكر الله.. أهالي العياط يقرأون القرأن وسط الطبيعة قبل آذان المغرب.. صور

صدى البلد

قبل آذان المغرب بساعات قليلة، يجتمع أهالي منطقة العياط بمحافظة الجيزة، خارج منازلهم من كبار وصغار، لقراءة القرآن الكريم سويًا قبل الإفطار.

ويجلس الأهلي خارج منازلهم، في دائرة منتظمة من الرجال والصغار، يتربعون فوق حصيرة علي الأرض، ويبدأون في ترتيل بعض الآيات القرآنية الجميلة، بصوتهم العذب  الطبيعة الخلابة.

ويشجع الرجال الكبار صغارهم علي قراءة القرآن الكريم بكل محبة، ويساعدونهم في قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة تخلو من الأخطاء الهجائية، ويشرحون لهم قصص ومعاني كل آية علي حدي.

ويجلس الصغار للاستماع إلي قصص القران الكريم وقصص الأنبياء من ابائهم، في صمت تام، وكأنهم يستمعون الي أفضل قصة قد يتلوها عليهم أحدهم، ويتعلمون من أحكامها.

وبعض الصغار منهم من يمسك بمصحفه الخاص، يقرأ ورد القران الكريم الذي عليه في اليوم، رغبة منه علي ختم القرآن الكريم كاملًا، قبل موعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

ويحرص بعض الكبار علي ذكر الله وتسبيحه بأسماء الله الحسني، ممسكين بأيديهم سبح مختلفة يلتزمون بذكر الله علي السنتهم قبل اثناء الصيام قبل اذان المغرب.

وعبر أهالي منطقة العياط عن سعادتهم بالالتزام بهذه العادة الجميلة، التي يجتمعون فيها كل يوم لذكر الله وقراءة القران الكريم، ونشأة الصغار علي دين الإسلام بطريقة صحيحة.

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اذان المغرب أهالي منطقة العياط محافظة الجيزة قراءة القران الكريم القران الكريم

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