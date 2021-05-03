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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط أجواء البهجة.. محافظ أسوان يشارك أهالي قرية تنقار النوبية إفطار رمضان

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع الأهالي

وسط أجواء من البهجة والفرحة شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى قرية تنقار إحدى جزر الشلال النوبية وجبة إفطار شهر رمضان، يرافقه الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ونقيب المعلمين ياسين عبد الصبور.

 

كما رافق المحافظ  قافلة مساعدات غذائية  تضم وجبات جاهزة وكراتين للسلع الأساسية والإستهلاكية، علاوة على المستلزمات الطبية لمجابهة جائحة كورونا وذلك في إطار جولاته المتتالية بالقرى والمناطق النائية على مستوى مراكز المحافظة .

 

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وعقب استماع المحافظ لمطالب أهالى تنقار والتي من أبرزها تخصيص أراض لإنشاء جمعية تنمية مجتمع، ومساكن جديدة، بجانب إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومعهد أزهري، ووحدة صحية ومركز شباب، بالإضافة إلى تجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء وأكد اللواء أشرف عطية أننا نسعى من خلال الجولات الميدانية الى الوصول مباشرة لمشاكل وتطلعات المواطنين والكشف عن معاناتهم ، وهو ما يؤكد للمواطن أن صوتك مسموع ، كما أننا على علم  بخريطة التحديات والمشاكل والتي يتم اقتحامها وحلها على التوالي وبمراحل طبقاً للإمكانيات المتاحة .

 

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم رفع مطالب أهالي تنقار لرئاسة مجلس الوزراء حيث أننا نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة بجميع النجوع والقرى والمناطق النائية والشعبية سواء بالمشروعات الجارية أو المخطط لها أو بالتدخلات المباشرة لمشروعات حياة كريمة وتحيا مصر ، فضلاً عن المشروعات التابعة لوزارات وهيئات أخرى .

 

ومن جانبهم قدم أهالى قرية تنقار النوبية شكرهم لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد على اهتمامه بكل مواطن يعيش على أرض المحافظة وحرصه المتواصل على تحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى .

 

 

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد بعض الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى حيث أكد المحافظ على أن الهدوء التام يسود الشارع الأسوانى ولا توجد أى تجمعات للمواطنين تزامناً مع أعياد شم النسيم بعد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافيتريات والكافيهات العامة خلال فترة الأعياد.

 

 ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل الخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية شهر رمضان المعظم

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