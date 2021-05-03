فتحي سالم يكشف كواليس تحضيره لدور الشهيد محمد جودة في الاختيار 2

كشف الفنان فتحي سالم، كواليس تحضيره لدور الشهيد محمد جودة أول شهيد في فض اعتصام رابعة بمسلسل الاختيار 2.



وقال سالم خلال حواره بقناة إكسترا نيوز: "تواصلت مع أسرة الشهيد محمد جودة قبل تجسيد شخصيته ووفروا لي كافة المعلومات عن حياته".

وتابع سالم: "كان خيّرًا جدًا والناس كلها بتحبه، ومرتبه مكنش بيقعد معاه 4 أيام وكان بيستلف فلوس من والده عشان يعمل أعمال خير، ولما توفى اكتشف أهله أنه كان يعول أسرًا".

وأشار فتحي سالم إلى أن مخرج المسلسل بيتر ميمي قدم له كل الدعم النفسي للخروج بأفضل صورة، مضيفا: "لحظة الاستشهاد في المسلسل صنعت تعاطفا كبيرا لي كممثل بعد عرضها على الشاشة".

وأكمل: “المسلسل يوضح حقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية”، لافتا إلى أن المشاركة في أحداثه شرف كبير له: "الدور كان يحتاج تحضيرا كبيرا وكل حاجة كانت حساسة".