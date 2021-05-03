أزمة سد النهضة.. رئيس الاتحاد الأفريقي يزور القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

أعلنت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، أن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الافريقي أبلغها أنه سيقوم بجولة تشمل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا للتشاور حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.



وقالت في تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة السودانية اليوم الاثنين، عقب لقائها تشيسيكيدي في كينشاسا أنها أطلعته على المباحثات بخصوص سد النهضة وما تم خلالها، مشيرة إلى أن الرئيس الكونغولي ابدى تفهماً تاماً لموقف السودان وعلى ضرورة أن يتم اتفاق سريع قبل عملية الملء الثاني ويكون الاتفاق قانونياً وملزماً، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



وأشارت إلي أن الرئيس تشيسيكيدي أبلغها أنه سيقوم بجولة قريبا تشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة، وهناك تنسيق يتم بينه بوصفه رئيس للاتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الامريكي للقرن الافريقي بغية إيجاد حل لموضوع سد النهضة.



وعبرت الوزيرة عن ارتياحها لهذا المسعى حيث انه يصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له وهو ضرورة تشارك العالم على الرغم من إيمانه بضرورة حل المشكلات الافريقية، إلا أن مشاركة بلدان العالم تعطي فسحة أوسع لحل القضايا وذلك لأن قضايا البحار لاتعني أفريقيا وحدها بل تعني الاخرين من بلدان العالم.



كان تشيسيكيدي قد قال خلال استقبال الوزير السودانية إنه سوف يبذل كل جهده في سبيل ايجاد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.



وأكدت الوزيرة السودانية خلال اللقاء على ثقة السودان في قدرة الرئيس تشيسيكيدي علي قيادة الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف سد النهضة وإستضافته للمفاوضات.



وأشارت لى أن السودان يعطي موضوع الملئ الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام باعتبارها قضية أمن قومى تهدد حياة السودانيين علي ضفاف النيل الازرق.



وشددت علي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل الملء الثاني.



تأتي زيارة وزير الخارجية السودانية للكونغو الديمقراطية عقب زيارة قام بها نظيرها المصري سامح شكري الشهر الماضي لكينشاسا سلم خلالها رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الكونغولي تتعلق بسد النهضة.